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Ракурс
Захоплена російська техніка, фото: Генштаб ЗСУ

Захоплені на Харківщині трофеї показав Генштаб ЗСУ (ФОТО)

17 вер 2022, 09:36
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Російську військову техніку та боєприпаси, захоплені в ході бойових дій на Харківщині, показав Генштаб ЗСУ.





Відповідні фотознімки сьогодні, 17 вересня, опубліковані на сторінці Генштабу в соціальній мережі Фейсбук.

Російська федерація продовжує впевнено «постачати» зброю, техніку та боєприпаси для ЗСУ, — зазначається в описі до фото.

Захоплена російська техніка, фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, у звільненому в результаті нещодавнього контрнаступу ЗСУ на Харківщині місті Ізюмі виявили масово поховання жертв рашистів — понад 400 тіл. В ході вивчення поховання виявлені не лише докази катувань та знущань із загиблих, а й свідчення, що рашисти, чиї позиції розташовувалися неподалік, стріляли по похованих просто для розваги.

Джерело: Ракурс


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