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Рашисты обстреляли электростанцию ​​на Донбассе, фото: Павел Кириленко

Рашисты обстреляли Славянскую ТЭС, возник пожар (ФОТО)

17 сен 2022, 13:39
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Російські загарбники продовжують завдавати ударів по критичній інфраструктурі України.





Сьогодні, 17 вересня, зранку вони обстріляли Слов’янську ТЕС. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

За словами Кириленка, в результаті обстрілу було пошкоджене обладнання на території електростанції.

Пожежу, що здійнялася від обстрілу, зараз приборкують рятувальники, — зазначив він.

Очільник ОВА додав, що через обстріл у місті Миколаївка, де розташована Слов’янська ТЕС, почалися перебої з водопостачанням.

Окупанти навмисне цілять по інфраструктурним об'єктам області, намагаючись нанести якомога більшої шкоди передусім мирному населенню, — наголосив він.

Рашисти обстріляли електростанцію на Донбасі, фото: Павло Кириленко

Источник: Ракурс


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