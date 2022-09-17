Німеччина схвалила продаж Україні 18 САУ, про які Київ просив два місяці тому

Німеччина схвалила продаж Україні 18 САУ, про які Київ просив два місяці томуhttps://racurs.ua/ua/n174854-nimechchyna-shvalyla-prodaj-ukrayini-18-sau-pro-yaki-kyyiv-prosyv-dva-misyaci-tomu.htmlРакурс
Уряд Німеччини схвалив продаж Україні 18 самохідних артилерійських установок RCH-155, запит щодо яких Київ надіслав ще два місяці тому — в середині липня.
Вартість контракту становить 216 млн євро. Про це повідомляє німецьке видання Welt am Sonntag.
Зазначається, що це питання неодноразово обговорювалося у федеральному уряді Німеччини, але до цього рішення не було прийнято.
Очікується, що поставки RCH-155 розпочнуться не раніше, ніж через 30 місяців після укладання контракту — тобто вже у 2025 році. Виробник, збройова компанія Krauss-Maffei Wegmann (KMW), не хотів починати виготовлення САУ до отримання згоди уряду на експорт гаубиць до України.
Окрім безпосередньо гаубиць, пропозиція виробника також включає запасні частини до них і навчання.
Джерело: Welt am Sonntag