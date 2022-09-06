Німеччина поставила в Україну радіолокаційну систему COBRA для виявлення артилерії

https://racurs.ua/ua/n174501-nimechchyna-postavyla-v-ukrayinu-radiolokaciynu-systemu-cobra-dlya-vyyavlennya-artyleriyi.html

Ракурс

З Німеччини в Україну доставили радіолокаційну систему (РЛC) COBRA, що дозволяє виявляти артилерію противника.

При дальності виявлення до 100 км COBRA здатна виявити та класифікувати до 40 батарей ворога за дві хвилини.

Також Міністерство оборони Німеччини повідомило про передачу п’яти додаткових зенітних самохідних установок GEPARD. Таким чином, загальна кількість установок GEPARD в Україні зросла до 20 одиниць.

РЛС Cobra вважається найпередовішою у світі системою виявлення зброї наземного базування, що включає високопродуктивний радар, передову обробку та інтегровану гнучку систему управління, контролю та зв’язку, повідомляє «Мілітарний».

Конструкція включає сучасну цифрову обробку та передову активну напівпровідникову фазовану антенну решітку, що складається з кількох тисяч приймальних модулів.

Мета цієї РЛС полягає у виявленні мінометів, ракетних установок та артилерійських батарей та наданні інформації для протидії.

У травні повідомлялось, що Україна запросила постачання 40 радіолокаційних систем COBRA. Однак із резервів бундесверу може бути поставлено від трьох до п’яти систем.