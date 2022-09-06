Білий дім пояснив, чому не назве росію спонсором тероризму через війну в Україні

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У США прийняли рішення не визнавати росію країною-спонсором тероризму.

Внесення рф до списку країн-спонсорів тероризму може мати непередбачені наслідки для України, затримати — експорт продовольства, — пояснила на брифінгу 6 вересня прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр.

Вона сказала, що таке рішення підірве й безпрецедентні багатосторонні умови, які були вкрай дієвими для притягнення до відповідальності путіна, а також підірве здатність США підтримувати Україну за столом переговорів.

Ми вже запровадили суворі обмеження, які відповідають рівню проголошення росії спонсором тероризму. Наші санкції, експортний контроль і заходи з подальшої ізоляції рф від глобальної економіки мають значний вплив, — додала представниця Білого дому.

Раніше Українська влада неодноразово закликала визнати росію та Білорусь державами-спонсорами тероризму, а збройні сили рф — терористичною організацією.

Цей заклик стосувався насамперед США, де на законодавчому рівні закріплено поняття «держава-спонсор тероризму». Наразі США закріпили такий статус за Кубою, Північною Кореєю, Іраном та Сирією.

28 липня Сенат США одноголосно ухвалив резолюцію, яка закликає Державний департамент оголосити росію спонсором тероризму через її дії в Україні, Грузії, Сирії та Чечні.