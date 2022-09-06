Шольц взагалі відхилив прохання українського прем'єра Шмигаля про постачання ЗСУ додаткового важкого озброєння

https://racurs.ua/ua/n174483-sholc-vidmovyv-shmygalu-u-postachanni-zsu-dodatkovogo-vajkogo-ozbroiennya-welt.html

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц відхилив прохання українського прем'єра Шмигаля про постачання додаткового важкого озброєння.

Про це 6 вересня написало німецьке видання Welt з посиланням на українські урядові кола.

Йшлося, зокрема, про поставку німецькою промисловістю найсучасніших танків Leopard 2.

Підставою для цього була пропозиція від збройової групи Krauss-Maffei Wegmann (KMW) від 8 квітня щодо прямої поставки в Україну. На той момент компанія вже домовилася про поставку в Україну 100 танків Leopard 2A7, включаючи запчастин та навчальні блоки для солдатів, на загальну суму 1,55 млрд євро. Тому перші танки могли бути доставлені через 36 місяців після укладення контракту.

Однак Шольц під час візиту очільника Кабміну до Берліна не пообіцяв таких постачань, а радше залишився «загальним і неконкретним» у розмові зі Шмигалем. Канцлер не виявив «зовсім жодного бажання» змінити свою негативну позицію щодо постачання танків, повідомило джерело видання.