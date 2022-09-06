Шольц отказал Шмыгалю в снабжении ВСУ дополнительного тяжелого вооружения — Welthttps://racurs.ua/n174483-sholc-otkazal-shmygalu-v-snabjenii-vsu-dopolnitelnogo-tyajelogo-voorujeniya-welt.htmlРакурс
Канцлер Німеччини Олаф Шольц відхилив прохання українського прем'єра Шмигаля про постачання додаткового важкого озброєння.
Про це 6 вересня написало німецьке видання Welt з посиланням на українські урядові кола.
Йшлося, зокрема, про поставку німецькою промисловістю найсучасніших танків Leopard 2.
Підставою для цього була пропозиція від збройової групи Krauss-Maffei Wegmann (KMW) від 8 квітня щодо прямої поставки в Україну. На той момент компанія вже домовилася про поставку в Україну 100 танків Leopard 2A7, включаючи запчастин та навчальні блоки для солдатів, на загальну суму 1,55 млрд євро. Тому перші танки могли бути доставлені через 36 місяців після укладення контракту.
Однак Шольц під час візиту очільника Кабміну до Берліна не пообіцяв таких постачань, а радше залишився «загальним і неконкретним» у розмові зі Шмигалем. Канцлер не виявив «зовсім жодного бажання» змінити свою негативну позицію щодо постачання танків, повідомило джерело видання.
Джерела повідомляють, що позиція німецької сторони не зміниться і до наступного засідання групи з постачання озброєння «Рамштайн». Неформально заявляється, що німецькі танки постачатимуть Україні після того, як це почнуть робити США.
Leopard 2 — один з найвідоміших та найпопулярніших танків другої половини XX сторіччя. Він розійшовся тиражем понад 3,6 тис. одиниць та у бронетанковому світі є справжньою «іконою». Своє коріння танк бере з німецько-американського проекту 60-х років MBT-70, який згодом розділився на дві окремі національні розробки — майбутні Leopard 2 та ще один відомий танк M1 Abrams.
Нагадаємо, що Німеччина вагалася певний час, але потім все ж таки поставила Україні небагато (як для тієї протяжності фронту, що в Україні, і тієї інтенсивності боїв) важких озброєнь: 10 САУ Panzerhaubitze 2000, 15 зенітних танків Gepard, три РСЗВ MARS II, три БРЕМ та інше.
Водночас прямі постачання сучасних танків і бойових машин піхоти, як і раніше, — табу для Шольца, який не хоче бути піонером у цьому серед країн НАТО (вони поки що передавали Україні лише застарілі танки та БМП радянського зразка). Раніше Іспанія заявила, що могла б віддати свої Leopard 2 зі зберігання, які ще потрібно «реанімувати».