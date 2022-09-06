Украина уже рядом – в городах Крыма и в Херсоне появились новые открытки

https://racurs.ua/n174482-ukraina-uje-ryadom-v-gorodah-kryma-i-v-hersone-poyavilis-novye-otkrytki-foto.html

Ракурс

У містах тимчасово окупованого Криму і в Херсоні з’явилися нові проукраїнські листівки з подякою вчителям, які не погодилися йти на співпрацю з путінськими воєнними злочинцями.

Підтримаємо вчителів Херсонщини. Активісти руху «Жовта Стрічка» продовжують працювати в надскладних умовах у Херсоні. Ми розклеїли листівки на підтримку вчителів Херсонщини, які під тиском рашистів продовжують навчати, передавати знання, це справжній героїзм наших вчителів, який точно треба відмітити. Вчителі важливі! Херсон — це Україна, — йдеться у повідомленні руху «Жовта стрічка» у Телеграм.

Також нові листівки з’явилися у низці міст окупованого Криму. Там громадян закликали підготуватися до звільнення півострова та за необхідності евакуюватися.

Декілька тижнів тому ми писали про важливість евакуації з тимчасово окупованого Криму, оскільки рашисти можуть робити різні провокації, підпалювати самих себе, палити біля військових об'єктів. Наші активісти з Сімферополя, Керчі, Ялти, Євпаторії, Джанкоя розробили та розклеїли нові листівки, — йдеться в дописі.

Нагадаємо, раніше листівки із гаслами «Час спротиву», «Час додому», «Крим — Україна не тільки з 1954 року, а завжди» розклеїли в тимчасово окупованих Сімферополі та Ялті.