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Ракурс
Российская военная база сгорела возле Мелитополя

Возле Мелитополя сгорела военная база россиян — мэр

17 сен 2022, 11:26
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Біля тимчасово окупованого Мелітополя згоріла військова база рашистів.





Про це сьогодні, 17 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Іван Федоров. Він також опублікував карту, на якій позначене місце розташування бази.

Розташування російської військової бази, карта: Іван Федоров

Наслідки паління окупантів в недозволених місцях в дії, — наголосив Федоров. — Сьогодні о 4.00 мінус одна ворожа військова база у Радивонівському заказнику в районі Молочного лиману.

За його словами, дим над базою спостерігався впродовж тривалого часу.

Источник: Ракурс


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