Российская военная база сгорела возле Мелитополя

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Ракурс

Біля тимчасово окупованого Мелітополя згоріла військова база рашистів.

Про це сьогодні, 17 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Іван Федоров. Він також опублікував карту, на якій позначене місце розташування бази.

Наслідки паління окупантів в недозволених місцях в дії, — наголосив Федоров. — Сьогодні о 4.00 мінус одна ворожа військова база у Радивонівському заказнику в районі Молочного лиману.

За його словами, дим над базою спостерігався впродовж тривалого часу.