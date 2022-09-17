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Ракурс
Російська військова база згоріла біля Мелітополя, фото:

Біля Мелітополя згоріла військова база росіян — мер

17 вер 2022, 11:26
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Біля тимчасово окупованого Мелітополя згоріла військова база рашистів.





Про це сьогодні, 17 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Іван Федоров. Він також опублікував карту, на якій позначене місце розташування бази.

Розташування російської військової бази, карта: Іван Федоров

Наслідки паління окупантів в недозволених місцях в дії, — наголосив Федоров. — Сьогодні о 4.00 мінус одна ворожа військова база у Радивонівському заказнику в районі Молочного лиману.

За його словами, дим над базою спостерігався впродовж тривалого часу.

Джерело: Ракурс


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