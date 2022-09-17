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Російська військова база згоріла біля Мелітополя, фото:
Біля Мелітополя згоріла військова база росіян — мерhttps://racurs.ua/ua/n174851-bilya-melitopolya-zgorila-viyskova-baza-rosiyan-mer.htmlРакурс
Біля тимчасово окупованого Мелітополя згоріла військова база рашистів.
Про це сьогодні, 17 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Іван Федоров. Він також опублікував карту, на якій позначене місце розташування бази.
Наслідки паління окупантів в недозволених місцях в дії, — наголосив Федоров. — Сьогодні о 4.00 мінус одна ворожа військова база у Радивонівському заказнику в районі Молочного лиману.
За його словами, дим над базою спостерігався впродовж тривалого часу.
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