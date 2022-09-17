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Близько 400 дітей стали жертвами російського вторгнення
389 дітей стали жертвами масштабного російського вторгнення (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n174850-389-ditey-staly-jertvamy-masshtabnogo-rosiyskogo-vtorgnennya-infografika.htmlРакурс
В Україні вже 389 дітей стали жертвами повномасштабного російського вторгнення.
Ще щонайменше 756 дітей отримали поранення різного ступеню тяжкості. Про це сьогодні, 17 вересня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.
Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:
- Донецькій області — 394;
- Харківській області — 218;
- Київській області — 116;
- Миколаївській області — 72;
- Чернігівській області — 68;
- Луганській області — 61;
- Херсонській області — 55;
- Запорізькій області — 46;
- Дніпропетровській області — 26.
Зокрема, зафіксовані такі випадки:
- 14 вересня у Херсоні внаслідок ворожого обстрілу загинула родина з двома доньками восьми та 12 років;
- стало відомо, що 5 вересня внаслідок обстрілу російськими військами села Нова Гусарівка Ізюмського району Харківської області загинув 14-річний підліток;
- під час фіксації злочинів, вчинених окупантами на території нещодавно звільненого міста Ізюм Харківської області, стало відомо про загибель 9 березня сім’ї з двома дівчатками п’яти та восьми років;
- 15 вересня внаслідок обстрілу ворогом міста Святогірськ Краматорського району Донецької області отримав тілесні ушкодження 17-річний підліток;
- 16 вересня внаслідок чергових обстрілів російськими військами міста Харків отримали поранення двоє дітей віком п’ять та 17 років.
Внаслідок російських обстрілів та бомбардувань пошкоджено вже 2,5 тис. закладів освіти, з них 289 зруйновані повністю.
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