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Близько 400 дітей стали жертвами російського вторгнення

389 дітей стали жертвами масштабного російського вторгнення (ІНФОГРАФІКА)

17 вер 2022, 10:58
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В Україні вже 389 дітей стали жертвами повномасштабного російського вторгнення.





Ще щонайменше 756 дітей отримали поранення різного ступеню тяжкості. Про це сьогодні, 17 вересня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

  • Донецькій області — 394;
  • Харківській області — 218;
  • Київській області — 116;
  • Миколаївській області — 72;
  • Чернігівській області — 68;
  • Луганській області — 61;
  • Херсонській області — 55;
  • Запорізькій області — 46;
  • Дніпропетровській області — 26.

Зокрема, зафіксовані такі випадки:

  • 14 вересня у Херсоні внаслідок ворожого обстрілу загинула родина з двома доньками восьми та 12 років;
  • стало відомо, що 5 вересня внаслідок обстрілу російськими військами села Нова Гусарівка Ізюмського району Харківської області загинув 14-річний підліток;
  • під час фіксації злочинів, вчинених окупантами на території нещодавно звільненого міста Ізюм Харківської області, стало відомо про загибель 9 березня сім’ї з двома дівчатками п’яти та восьми років;
  • 15 вересня внаслідок обстрілу ворогом міста Святогірськ Краматорського району Донецької області отримав тілесні ушкодження 17-річний підліток;
  • 16 вересня внаслідок чергових обстрілів російськими військами міста Харків отримали поранення двоє дітей віком п’ять та 17 років.

Внаслідок російських обстрілів та бомбардувань пошкоджено вже 2,5 тис. закладів освіти, з них 289 зруйновані повністю.

Джерело: Ракурс


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