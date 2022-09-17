Около 400 детей стали жертвами российского вторжения

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В Україні вже 389 дітей стали жертвами повномасштабного російського вторгнення.

Ще щонайменше 756 дітей отримали поранення різного ступеню тяжкості. Про це сьогодні, 17 вересня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

Донецькій області — 394;

Харківській області — 218;

Київській області — 116;

Миколаївській області — 72;

Чернігівській області — 68;

Луганській області — 61;

Херсонській області — 55;

Запорізькій області — 46;

Дніпропетровській області — 26.

Зокрема, зафіксовані такі випадки:

14 вересня у Херсоні внаслідок ворожого обстрілу загинула родина з двома доньками восьми та 12 років;

стало відомо, що 5 вересня внаслідок обстрілу російськими військами села Нова Гусарівка Ізюмського району Харківської області загинув 14-річний підліток;

під час фіксації злочинів, вчинених окупантами на території нещодавно звільненого міста Ізюм Харківської області, стало відомо про загибель 9 березня сім’ї з двома дівчатками п’яти та восьми років;

15 вересня внаслідок обстрілу ворогом міста Святогірськ Краматорського району Донецької області отримав тілесні ушкодження 17-річний підліток;

16 вересня внаслідок чергових обстрілів російськими військами міста Харків отримали поранення двоє дітей віком п’ять та 17 років.

Внаслідок російських обстрілів та бомбардувань пошкоджено вже 2,5 тис. закладів освіти, з них 289 зруйновані повністю.