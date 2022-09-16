путин заговорил о переговорах с Украиной, к которым "Киев не готов"

https://racurs.ua/n174834-putin-zagovoril-o-peregovorah-s-ukrainoy-k-kotorym-kiev-ne-gotov.html

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Російський президент володимир путін заявив, що хоче закінчити війну в Україні «якомога скоріше». Але українське керівництво нібито не хоче домовлятися.

«Медуза» у редакційному матеріалі 16 вересня написала, що в адміністрації президента (АП) росії не розуміють, «що робити далі» — після того, як референдуми про приєднання до росії фейкових лнр і днр, а також окупованих у 2022 році українських територій було «перенесено на невизначений термін» через успішне контрнастання українських військ.

Два джерела «Медузи», близькі до Кремля, стверджують, що співробітники АП, зокрема голова політичного блоку, «куратор Донбасу» Сергій Кирієнко, «фрустровані» таким розвитком подій.

путін сьогодні також торкнувся теми переговорів з Україною під час зустрічі з премʼєром Індії Нарендрою Моді.

Я знаю вашу позицію щодо конфлікту в Україні. Ми зробимо все для того, щоб це все припинилося якнайшвидше. На жаль, протилежний бік, керівництво України заявило про відмову від переговорного процесу. Заявило про те, що хоче досягти своєї мети воєнним шляхом, як вони кажуть, на полі бою, — сказав путін.

Як повідомляє РБК, Моді відповів путіну, що зараз «не час воювати», коли у світі є багато інших проблем. Зокрема, є проблеми з продовольством, добривами та паливом. Він наголосив, що дипломатія та діалог допомагають зберігати світ єдиним.

Співрозмовники «Медузи», коментуючи тему переговорів, наголосили, що референдуми були «зрозумілою метою» і для Кремля, і для Кирієнка особисто: «Тепер цієї мети немає, це вже не історія успіху».

При цьому російська влада не відмовляється від намірів анексувати нові території. За інформацією джерел «Медузи», політтехнологам, які готували голосування на територіях Харківської та Запорізької областей, у Кремлі заявили, що їхні контракти «припинено до весни».

Водночас незадовго до контрнаступу української армії до АП почали опрацьовувати варіанти приєднання українських територій без проведення референдумів — наприклад, на офіційне прохання місцевих проросійських адміністрацій. Наразі всі ці сценарії «постановлені на стоп».

Близькі до Кремля співрозмовники «Медузи» зазначають, що це пов’язано не лише із ситуацією на фронті, а й із невизначеністю позиції Кремля щодо відновлення переговорів із Україною, які були перервані ще у березні.

13 вересня віце-прем'єр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина заявила, що останніми днями росія неодноразово пропонувала відновити переговори:

Були публічні та непублічні спроби від різних груп офіційних російських осіб. Україна ніколи не відступала від переговорів. Але з огляду на тяжкість злочинів, які Росія робила на нашій землі і продовжує чинити щомісяця, важелі для переговорів відрізняються від тих, що були у лютому.

Джерело «Медузи» в офісі Володимира Зеленського не змогло підтвердити цю інформацію і відзначило, що переговори «не належать до повноважень» Стефанішиної. Радник голови офісу Михайло Подоляк також заявив у розмові з «Медузою», що переговори з росією «не спеціалізація» Стефанішиної.

Напередодні цієї заяви віце-прем'єр-міністра України прес-секретар президента рф дмитро пєсков говорив про «відсутність передумов» для переговорів (на запитання «Медузи» він не відповів).

Сам путін востаннє згадував про переговори в липні, за два місяці до успішного українського контрнаступу:

Усі повинні знати, що ми за великим рахунком серйозно поки що нічого не розпочинали [в Україні]. При цьому ми не відмовляємось і від мирних переговорів. Але ті, хто відмовляються, повинні знати, що чим далі, тим складніше їм домовлятиметься з нами.

За словами одного із джерел «Медузи», близьких до Кремля, після українського контрнаступу деякі члени Ради безпеки рф пропонували путіну повернутися до переговорів з Україною. При цьому, за інформацією співрозмовників «Медузи», у Раді безпеки немає єдиної позиції з цього питання. Серед його членів є і ті, хто вважає, що росія має «стояти до кінця і брати змором», і ті, хто готовий до поступок Україні.

Близькі до Кремля джерела «Медузи» наголосили, що пропозиції повернутися до переговорів поки що «не знайшли розуміння» у путіна. Однак, за словами одного з них, якщо раніше президент рф був категорично проти, то після успішного контрнаступу ЗСУ нібито вже «розмірковує" про їхню можливість.

При цьому близький до російського уряду співрозмовник «Медузи» наголосив, що путін, як і раніше, не хоче особисто зустрічатися із Зеленським. У перші місяці війни президент України неодноразово закликав Путіна зустрітись із ним. Наразі президент України наголошує, що переговори з путіним неможливі.