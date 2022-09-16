Американский политический бомонд разочарован недейственностью санкций против россии - CNN

https://racurs.ua/n174833-amerikanskiy-politicheskiy-bomond-razocharovan-medlennostu-effekta-sankciy-protiv-rossii-cnn.html

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Американські високопосадовці розчаровані тим, що санкції досі не мали більшого впливу на російську економіку, і тепер передбачають, що найсерйозніші наслідки, ймовірно, не відчуються до початку наступного року.

Про це високопосадовці розповіли CNN.

Ми очікували, що такі речі, як SWIFT та всі блокувальні санкції щодо російських банків, повністю обрушать російську економіку, і що, по суті, до вересня ми матимемо справу з економічно набагато слабшою росією, ніж та, яка є зараз, — сказав один високопосадовець США, маючи на увазі рішення США та Європи відключити частину російських банків від міжнародної банківської системи SWIFT.

Інший американський високопосадовець повторив це, заявивши CNN, що багато хто в адміністрації сподівався, що до цього часу російська економіка постраждає ще більше, враховуючи безпрецедентну жорсткість скоординованих західних санкцій.

Однак інший чиновник адміністрації попередив CNN, що посадовці, які розробляли санкції ще перед російським вторгненням, завжди вважали, що найсерйозніші наслідки не обовʼязково будуть негайними, «це довгострокова гра».

Чиновники сподівались, що санкції швидко задушать російську військову машину, через що кремлю важко буде підтримувати свої зусилля на полі бою в Україні. Але російська економіка виявилася набагато стійкішою, ніж очікували багато високопосадовців адміністрації Джо Байдена.

Нагадаємо, за даними фінського Центру досліджень енергетики та чистого повітря, за перші 100 днів війни росія отримала рекордні 93 млрд євро доходу від експорту нафти, газу та вугілля.