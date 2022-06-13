Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
В сети назвали крупнейших импортеров российского топлива в первые 100 дней войны в Украине

В сети назвали крупнейших импортеров российского топлива в первые 100 дней большой войны в Украине

13 июн 2022, 17:50
999

За перші 100 днів повномасштабного вторгнення в Україну Росія заробила на експорті палива 93 мільярди євро. Основний покупець — країни Євросоюзу.



.

Такими є результати дослідження зареєстрованого у Фінляндії Центру із вивчення енергетики й чистого повітря (CREA).

На ЄС припав 61% російського експорту енергоносіїв, що становило 57 млрд євро. Основні країни-споживачі — Німеччина (понад 12 млрд євро) й Італія (понад 7 млрд).

Головний імпортер російських нафти та газу поза Євросоюзом — Китай (12,6 млрд євро).

Дохід Росії становить приблизно 46 млрд євро від продажу сирої нафти, 24 млрд євро — трубопровідного газу, 13 млрд євро — нафтопродуктів, 5,1 млрд євро — зрідженого природного газу, 4,8 млрд євро — вугілля, — йдеться в дослідженні.

Таким чином, імпорт КНР перевищив Німеччину, а Польща імпортує більше за Індію.

Найбільші імпортери російського газу та нафти у перші 100 днів великої війни в Україні, дані - CREA

Перелік найбільших імпортерів російських вуглеводнів такий:

  • Китай — 12,6 млрд євро.
  • Німеччина- 12,1 млрд євро.
  • Італія — 7,8 млрд євро.
  • Нідерланди — 7,8 млрд євро.
  • Туреччина — 6,7 млрд євро.
  • Польща — 4,4 млрд євро.
  • Франція 4, 3 млрд євро.
  • Індія — 3,4 млрд євро.

В цілому імпорт з росії станом на травень з моменту вторгнення впав на 15%. Німеччина перебуває в переліку країн, що за 100 днів зменшили імпорт з росії.

Нагадаємо, на початку червня Європейський Союз після кількатижневих дискусій домовився про часткове ембарго на російську нафту та інші обмеження в рамках шостого пакета санкцій проти рф.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров