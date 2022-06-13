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Ракурс
Возле Бучи обнаружили новую братскую могилу – россияне пытали и застрелили семерых гражданских

Возле Бучи обнаружили новую братскую могилу — россияне пытали и застрелили семерых гражданских (ФОТО)

13 июн 2022, 17:25
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Поблизу Бучі на Київщині поліція виявила ще одну братську могилу, де поховані розстріляні мирні мешканці.



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Про страшну знахідку 13 червня повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов у своєму Фейсбук.

Біля Бучі виявили нову братську могилу - росіяни катували і застрелили сімох цивільних

Це масове поховання виявили на позиціях військ російської федерації поряд із селом Мироцьке Бучанського району. За даними поліції, росіяни катували, а потім жорстоко стратили пострілами в голову сімох цивільних людей.

У багатьох жертв були зв’язані руки та простріляні коліна.

Зараз ми працюємо над тим, щоб ідентифікувати загиблих. Це чергові садистські злочини армії росії в Київській області, — прокоментував оприлюднені фото Нєбитов.

Біля Бучі виявили нову братську могилу - росіяни катували і застрелили сімох цивільних

Біля Бучі виявили нову братську могилу - росіяни катували і застрелили сімох цивільних

Источник: Ракурс


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