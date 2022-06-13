Возле Бучи обнаружили новую братскую могилу – россияне пытали и застрелили семерых гражданских

https://racurs.ua/n171651-vozle-buchi-obnarujili-novuu-bratskuu-mogilu-rossiyane-pytali-i-zastrelili-semeryh-grajdanskih.html

Ракурс

Поблизу Бучі на Київщині поліція виявила ще одну братську могилу, де поховані розстріляні мирні мешканці.

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Про страшну знахідку 13 червня повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов у своєму Фейсбук.

Це масове поховання виявили на позиціях військ російської федерації поряд із селом Мироцьке Бучанського району. За даними поліції, росіяни катували, а потім жорстоко стратили пострілами в голову сімох цивільних людей.