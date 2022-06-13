Біля Бучі виявили нову братську могилу - росіяни катували і застрелили сімох цивільних

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Ракурс

Поблизу Бучі на Київщині поліція виявила ще одну братську могилу, де поховані розстріляні мирні мешканці.

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Про страшну знахідку 13 червня повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов у своєму Фейсбук.

Це масове поховання виявили на позиціях військ російської федерації поряд із селом Мироцьке Бучанського району. За даними поліції, росіяни катували, а потім жорстоко стратили пострілами в голову сімох цивільних людей.