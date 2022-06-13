Таким чином, імпорт КНР перевищив Німеччину, а Польща імпортує більше за Індію.

Перелік найбільших імпортерів російських вуглеводнів такий:

В цілому імпорт з росії станом на травень з моменту вторгнення впав на 15%. Німеччина перебуває в переліку країн, що за 100 днів зменшили імпорт з росії.

Нагадаємо, на початку червня Європейський Союз після кількатижневих дискусій домовився про часткове ембарго на російську нафту та інші обмеження в рамках шостого пакета санкцій проти рф.