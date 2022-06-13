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Найбільші імпортери російського газу та нафти у перші 100 днів великої війни в Україні
У мережі назвали найбільших імпортерів російського палива у перші 100 днів великої війни в Україніhttps://racurs.ua/ua/n171652-u-mereji-nazvaly-naybilshyh-importeriv-rosiyskogo-palyva-u-pershi-100-dniv-velykoyi-viyny-v-ukrayini.htmlРакурс
За перші 100 днів повномасштабного вторгнення в Україну Росія заробила на експорті палива 93 мільярди євро. Основний покупець — країни Євросоюзу.
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Такими є результати дослідження зареєстрованого у Фінляндії Центру із вивчення енергетики й чистого повітря (CREA).
На ЄС припав 61% російського експорту енергоносіїв, що становило 57 млрд євро. Основні країни-споживачі — Німеччина (понад 12 млрд євро) й Італія (понад 7 млрд).
Головний імпортер російських нафти та газу поза Євросоюзом — Китай (12,6 млрд євро).
Дохід Росії становить приблизно 46 млрд євро від продажу сирої нафти, 24 млрд євро — трубопровідного газу, 13 млрд євро — нафтопродуктів, 5,1 млрд євро — зрідженого природного газу, 4,8 млрд євро — вугілля, — йдеться в дослідженні.
Таким чином, імпорт КНР перевищив Німеччину, а Польща імпортує більше за Індію.
Перелік найбільших імпортерів російських вуглеводнів такий:
- Китай — 12,6 млрд євро.
- Німеччина- 12,1 млрд євро.
- Італія — 7,8 млрд євро.
- Нідерланди — 7,8 млрд євро.
- Туреччина — 6,7 млрд євро.
- Польща — 4,4 млрд євро.
- Франція 4, 3 млрд євро.
- Індія — 3,4 млрд євро.
В цілому імпорт з росії станом на травень з моменту вторгнення впав на 15%. Німеччина перебуває в переліку країн, що за 100 днів зменшили імпорт з росії.
Нагадаємо, на початку червня Європейський Союз після кількатижневих дискусій домовився про часткове ембарго на російську нафту та інші обмеження в рамках шостого пакета санкцій проти рф.