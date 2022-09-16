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Ракурс
Взрыв раздался возле оккупационной администрации Херсона

Взрыв раздался возле оккупационной администрации Херсона (ВИДЕО)

16 сен 2022, 12:15
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Вибух пролунав 16 вересня у тимчасово окупованому Херсоні. У соцмережах вказують, що вибух стався біля будівлі адміністрації, яку зайняли окупанти.





За попередніми даними, йдеться про вибух у приміщенні ОДА, де розташовані кабінети колаборанта стремоусова та гауляйтера єлісєєва. Про це пише фронтовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

За уточненими даними, приліт був в будівлю апеляційного суду, де воєнні злочинці рф розмістили комендатуру. Проте ЗМІ не виключають, що ракети могли поцілити й у будівлю ОДА.

Источник: Ракурс


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