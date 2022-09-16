Взрыв раздался возле оккупационной администрации Херсона

https://racurs.ua/n174819-vzryv-razdalsya-vozle-okkupacionnoy-administracii-hersona-video.html

Ракурс

Вибух пролунав 16 вересня у тимчасово окупованому Херсоні. У соцмережах вказують, що вибух стався біля будівлі адміністрації, яку зайняли окупанти.

За попередніми даними, йдеться про вибух у приміщенні ОДА, де розташовані кабінети колаборанта стремоусова та гауляйтера єлісєєва. Про це пише фронтовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

За уточненими даними, приліт був в будівлю апеляційного суду, де воєнні злочинці рф розмістили комендатуру. Проте ЗМІ не виключають, що ракети могли поцілити й у будівлю ОДА.