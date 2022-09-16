Лидер Китая не пришел на ужин с путиным и Эрдоганом – Reuters

https://racurs.ua/n174818-lider-kitaya-ne-prishel-na-ujin-s-putinym-i-erdoganom-reuters.html

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Лідер Китаю Сі Цзіньпін утримався від участі у спільній вечері 11 глав держав на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) в узбецькій Самарканді. Про це пише Reuters із посиланням на джерело в уряді Узбекистану.

Сі Цзіньпін, який здійснює свою першу закордонну поїздку з початку пандемії, цього тижня бере участь у засіданні ШОС, яку очолюють Китай та росія. Однак китайський лідер був відсутній на групових фото, оприлюднених пізно ввечері 15 вересня, коли лідери, включаючи воєнного злочинця президента рф володимира путіна та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, вирушили на вечерю.

Джерело в узбецькому уряді підтвердило відсутність Сі Цзіньпіна і сказало, що делегація Пекіна послалася на свою політику щодо коронавірусних обмежень COVID-19.

Нагадаємо, Білий дім закликав Китай не підтримувати москву у війні проти України, заявивши, що всі повинні виступати проти агресії кремля, а не залишатися осторонь.