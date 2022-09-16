Нервове куріння - військові прокоментували вибухи в Херсоні

Причиною вибуху в окупованому Херсоні 16 вересня може бути недотримання заходів безпеки, навіть просто нервове куріння.

Так українські Сили оборони півдня прокоментували

Поки що ми спостерігаємо підвищене нервування колабораційної влади, окупаційних військ, дуже метушливі збори речей тощо. Цілком можливо, що серед цих намародерених речей є й вибухонебезпечні. Тому недотримання заходів безпеки — це їх коронна фішка. Ми вже знаємо, що цілком можливе просто нервове куріння, — сказала керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Вона також зазначила, що скарги колаборантів щодо зруйнованих приміщень свідчать про їх бажання «зібрати більше коштів на ремонт».

За інформацією встановленої росією обласної адміністрації, на її будівлю в обідню пору 16 вересня було скоєно ракетний напад. При цьому одну людину було вбито і двох поранено, як заявив заступник так званого губернатора Херсонської області колаборант кирило стремоусов на російському телебаченні.

Він сказав, що одне крило будівлі практично зруйноване під час атаки, у якій відіграла вирішальну роль американська установка залпового вогню Himars.