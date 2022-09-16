ЗСУ вибивають росіян з усіх рубежів на півдні, тривають важкі бої - Гуменюк

https://racurs.ua/ua/n174826-zsu-vybyvaut-rosiyan-z-usih-rubejiv-na-pivdni-tryvaut-vajki-boyi-gumenuk.html

Ракурс

Збройні сили України вибивають росіян з усіх рубежів, у південних областях тривають важкі бої. Українським військовим у цьому регіоні протистоять суттєві сили армії воєнних злочинців росії. Про це на брифінгу 16 вересня повідомила керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

З її слів, окупанти продовжують використовувати контрбатарейну боротьбу.

Вони тримаються на відстані та за ті залізобетонні конструкції, які облаштували на рубежах оборони. Вибиті з першого рубежу оборони, вони чіпляються за другий та третій, там, де більш міцно та трошки безпечніше. Але ми робимо усе, щоб вони й там не зачепилися, — зазначила Гуменюк.

Також вона закликала не поширювати передчасно інформацію про звільнення територій та обстріли тих чи інших об'єктів.

Ми хочемо підготувати максимальний плацдарм для нашої радості. Наразі те, що ми робимо, любить тишу. Тому ми просимо утриматися від усіх коментарів від звільнених населених пунктів, якщо ви особисто не брали у цьому участі, — підсумувала Гуменюк.

Окрім цього, Головне управління розвідки Міністерства оборони України вказало, що низка підрозділів окупантів у Херсонській області отримали наказ про виведення особового складу на лівий берег Дніпра, використовуючи для цього маломірні плавзасоби.

Нагадаємо, у Харківській області наші захисники звільнили 421 населений пункт.