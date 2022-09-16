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В окупованому Бердянську вбили двох колаборантів — ЗМІ
В окупованому Бердянську вбили двох колаборантів — ЗМІhttps://racurs.ua/ua/n174825-v-okupovanomu-berdyansku-vbyly-dvoh-kolaborantiv-zmi.htmlРакурс
В окупованому Бердянську вбили призначеного воєнними злочинцями росії «заcтупника голови військової адміністрації» Олега Бойка та його дружину Людмилу.
Цю інформацію поширюють 16 вересня російські ЗМІ.
Людмила Бойко була очільницею так званої «виборчої комісії» із проведення незаконних псевдореферендумів щодо приєднання захоплених українських територій до складу країни-терористки росії.
Заступника так званого «глави адміністрації» окупованого Бердянська Олега Бойка вбито разом з його дружиною, яка очолювала виборчу комісію з проведення «референдуму».
Біля свого гаража було вбито заступника голови військово-цивільної адміністрації Бердянська з питань житлово-комунального господарства Олега Бойка та його дружину Людмилу Бойко, яка очолювала міську територіальну виборчу комісію з проведення референдуму, — пише російський «Интерфакс».
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