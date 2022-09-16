В окупованому Бердянську вбили двох колаборантів — ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n174825-v-okupovanomu-berdyansku-vbyly-dvoh-kolaborantiv-zmi.html

Ракурс

В окупованому Бердянську вбили призначеного воєнними злочинцями росії «заcтупника голови військової адміністрації» Олега Бойка та його дружину Людмилу.

Цю інформацію поширюють 16 вересня російські ЗМІ.

Людмила Бойко була очільницею так званої «виборчої комісії» із проведення незаконних псевдореферендумів щодо приєднання захоплених українських територій до складу країни-терористки росії.

Заступника так званого «глави адміністрації» окупованого Бердянська Олега Бойка вбито разом з його дружиною, яка очолювала виборчу комісію з проведення «референдуму».