Пошкоджена обсерваторія у селі Волохів Яр, фото: Михайло Сидорчук

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Ракурс

На Харківщині у селі Волохів Яр Чугуївського району внаслідок російських обстрілів сильно пошкоджена радіоастрономічна обсерваторія.

Зокрема, у катастрофічному стані перебувають радіотелескопи та головний корпус, у якому після влучання в дах впали перекриття аж до першого поверху. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив науковий співробітник Радіоастрономічного інституту НАН України Михайло Сидорчук.

Маємо катастрофу з національним надбанням, найбільшим у світі радіотелескопом декаметрових довжин хвиль УТР-2 та телескопом ГУРТ, що будувався до недавнього часу, — наголошує Сидорчук. — Обсерваторію біля тепер уже відомого села Волохів Яр звільнили від окупантів, які влаштували там вогневу позицію. Територію досі не розміновано, вже понад місяць після визволення наші співробітники не мають права там працювати.

Зазначається, що майно інституту розграбували окупанти — зокрема, вони привласнили автомобілі та холодильники, унікальну спеціалізовану комп’ютерну техніку. Те, що залишилося після росіян, наразі розтягують місцеві мародери, стверджує Сидорчук.

Він наголошує, що поки не проведено розмінування, установа не може організувати охорону.

Листи в ОВА написано, ми начебто у першій черзі, але…, — зазначає Сидорчук.

Також важливою проблемою є знищений дах головного корпусу інституту.

Було влучання зверху по центру будівлі, попадали перекриття до першого поверху (точнісінько на пульт управління телескопом). Металеві балки даху здебільшого цілі, шифер весь розлетівся, звичайно, — зазначає учений. — Дощі, зима скоро, а в нас нема даху, вікон і діра до першого поверху, впала ще одна плита. Склади вигоріли вщент, і туди треба дах на будівлю.

Ми були б вдячні хоча б за поради — як можна прискорити розмінування, — додає він. — І як можна швидко і недорого прикрити будівлю (десь 20×30 м2).

Село Волохів Яр перебувало під російською окупацією з другої половини лютого по 7 вересня.