Юрій Керпатенко, фото: Мінкульт

https://racurs.ua/ua/n175804-vidmovyvsya-spivpracuvaty-u-hersoni-rashysty-rozstrilyaly-golovnogo-dyrygenta-dramteatru.html

Ракурс

У Херсоні, тимчасово окупованому російськими військами, рашисти вбили головного диригента Херсонського музично-драматичного театру імені Миколи Куліша Юрія Керпатенка, який відмовився співпрацювати з окупантами.

Чоловіка застрелили у власному будинку. Про це сьогодні, 15 жовтня, повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.

Про загибель Керпатенка стало відомо 14 жовтня.

Зазначається, що окупанти та колаборанти планували з нагоди міжнародного дня музики 1 жовтня влаштувати у Херсоні святковий концерт за участю знаменитого камерного оркестру «Гілея».

Цей концерт мав за задумом окупантів продемонструвати так зване «налагодження мирного життя» в Херсоні. Проте диригент оркестру Юрій Керпатенко категорично відмовився співпрацювати з окупантами, — наголошують у відомстві.

Колега Керпатенка, музикант Терентій Шевченко у коментарі виданню «Суспільне» розповів, що чоловіка розстріляли через двері його квартири, які той відмовився відчинити.

В Херсонській обласній прокуратурі зазначають, що окупанти раніше погрозами намагалися схилити Керпатенка до співпраці. Загиблий перестав виходити на зв’язок із близькими у вересні.

Загиблий перестав виходити на зв’язок із близькими у вересні поточного року, — зазначають у відомстві. — Наразі правоохоронці вживають заходів, спрямованих на швидке, повне та неупереджене дослідження обставин кримінального правопорушення.

У Мінкульті зазначають, що Керпатенко з 2000 року працював у Херсонській обласній філармонії, а у 2004-му він став головним диригентом Херсонського музично-драматичного театру імені Миколи Куліша. Виступав головним диригентом камерного оркестру «Гілея».

Юрій Керпатенко відкрито проявляв свою громадянську позицію і відмовився виїжджати з окупованого Херсона, — зазначають у відомстві.

Джерело: Міністерство культури, «Суспільне», Херсонська обласна прокуратура