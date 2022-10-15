ЗМІ ідентифікували полковника рф, відповідального за терор на Херсонщині

https://racurs.ua/ua/n175798-zmi-identyfikuvaly-polkovnyka-rf-vidpovidalnogo-za-teror-na-hersonschyni-foto.html

Ракурс

Розслідувачам вдалося ідентифікували ще одного російського полковника, відповідального за терор проти мирного населення Херсонської області. Про це 15 жовтня повідомляє у Телеграм Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України у Телеграм з посиланням на дані evocation.info.

Ним виявився полковник Денис Шишов. Денис та його підлеглі розташовуються на південному напрямку фронту, а саме на околицях тимчасово окупованої Херсонської області. За, поки що не підтвердженими даними, саме його підлеглі влаштовували терор, самосуди та мародерство в регіоні, — йдеться у повідомленні.

У Страткомі висловили сподівання, що під час «перегрупування» та «негативного наступу» Шишова вдасться взяти в полон живим, щоб потім він постав перед трибуналом.

Нагадаємо, нині Збройні сили України продовжують наступ у Херсонській області.