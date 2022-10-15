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ЗМІ ідентифікували полковника рф, відповідального за терор на Херсонщині

ЗМІ ідентифікували полковника рф, відповідального за терор на Херсонщині (ФОТО)

15 жов 2022, 14:50
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Розслідувачам вдалося ідентифікували ще одного російського полковника, відповідального за терор проти мирного населення Херсонської області. Про це 15 жовтня повідомляє у Телеграм Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України у Телеграм з посиланням на дані evocation.info.





Ним виявився полковник Денис Шишов. Денис та його підлеглі розташовуються на південному напрямку фронту, а саме на околицях тимчасово окупованої Херсонської області. За, поки що не підтвердженими даними, саме його підлеглі влаштовували терор, самосуди та мародерство в регіоні, — йдеться у повідомленні.

У Страткомі висловили сподівання, що під час «перегрупування» та «негативного наступу» Шишова вдасться взяти в полон живим, щоб потім він постав перед трибуналом.

Нагадаємо, нині Збройні сили України продовжують наступ у Херсонській області.

Джерело: Ракурс


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