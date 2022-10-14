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Як влаштовано мотопіхоту США і ФРН - українські бійці показали вміст планшетки російського артилериста
Схеми про мотопіхоту США і ФРН — українські бійці показали вміст планшетки російського артилериста (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n175765-shemy-pro-motopihotu-ssha-i-frn-ukrayinski-biyci-pokazaly-vmist-planshetky-rosiyskogo.htmlРакурс
Українські військові з оперативного угрупування «Кривий Ріг» показали розпаковування планшетки російського артилериста.
Там помітили зроблені від руки записи — розмальовані кольором та приклеєні на картонку. Знайшли всередині й записи про тактику оборони мотопіхотних батальйонів США та Федеральної Республіки Німеччини.
З ким вони приїхали воювати? Вони ж вивчали тактику німців, а не українців, — розповідає військовий на відео.
Бійця, який досліджував вміст планшетки, здивувала й надзвичайна примітивність документів окупанта.
Радянська підготовка, радянська амуніція. Деякі речі орків, лишають після побаченого більше запитань ніж відповідей, — підписали відео на Фейсбук-сторінці угруповання «Кривий Ріг».
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