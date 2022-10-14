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Ракурс
Як влаштовано мотопіхоту США і ФРН - українські бійці показали вміст планшетки російського артилериста

Схеми про мотопіхоту США і ФРН — українські бійці показали вміст планшетки російського артилериста (ВІДЕО)

14 жов 2022, 15:09
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Українські військові з оперативного угрупування «Кривий Ріг» показали розпаковування планшетки російського артилериста.





Там помітили зроблені від руки записи — розмальовані кольором та приклеєні на картонку. Знайшли всередині й записи про тактику оборони мотопіхотних батальйонів США та Федеральної Республіки Німеччини.

З ким вони приїхали воювати? Вони ж вивчали тактику німців, а не українців, — розповідає військовий на відео.

Бійця, який досліджував вміст планшетки, здивувала й надзвичайна примітивність документів окупанта.

Радянська підготовка, радянська амуніція. Деякі речі орків, лишають після побаченого більше запитань ніж відповідей, — підписали відео на Фейсбук-сторінці угруповання «Кривий Ріг».

Джерело: Ракурс


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