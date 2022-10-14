Як влаштовано мотопіхоту США і ФРН - українські бійці показали вміст планшетки російського артилериста

https://racurs.ua/ua/n175765-shemy-pro-motopihotu-ssha-i-frn-ukrayinski-biyci-pokazaly-vmist-planshetky-rosiyskogo.html

Ракурс

Українські військові з оперативного угрупування «Кривий Ріг» показали розпаковування планшетки російського артилериста.

Там помітили зроблені від руки записи — розмальовані кольором та приклеєні на картонку. Знайшли всередині й записи про тактику оборони мотопіхотних батальйонів США та Федеральної Республіки Німеччини.

З ким вони приїхали воювати? Вони ж вивчали тактику німців, а не українців, — розповідає військовий на відео.

Бійця, який досліджував вміст планшетки, здивувала й надзвичайна примітивність документів окупанта.