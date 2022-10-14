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Схемы о мотопехоте США и ФРГ - украинские бойцы показали содержание планшетки российского артиллериста
Схемы о мотопехоте США и ФРГ — украинские бойцы показали содержание планшетки российского артиллериста (ВИДЕО)https://racurs.ua/n175765-shemy-o-motopehote-ssha-i-frg-ukrainskie-boycy-pokazali-soderjanie-planshetki-rossiyskogo.htmlРакурс
Українські військові з оперативного угрупування «Кривий Ріг» показали розпаковування планшетки російського артилериста.
Там помітили зроблені від руки записи — розмальовані кольором та приклеєні на картонку. Знайшли всередині й записи про тактику оборони мотопіхотних батальйонів США та Федеральної Республіки Німеччини.
З ким вони приїхали воювати? Вони ж вивчали тактику німців, а не українців, — розповідає військовий на відео.
Бійця, який досліджував вміст планшетки, здивувала й надзвичайна примітивність документів окупанта.
Радянська підготовка, радянська амуніція. Деякі речі орків, лишають після побаченого більше запитань ніж відповідей, — підписали відео на Фейсбук-сторінці угруповання «Кривий Ріг».
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