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Схемы о мотопехоте США и ФРГ - украинские бойцы показали содержание планшетки российского артиллериста

Схемы о мотопехоте США и ФРГ — украинские бойцы показали содержание планшетки российского артиллериста (ВИДЕО)

14 окт 2022, 15:09
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Українські військові з оперативного угрупування «Кривий Ріг» показали розпаковування планшетки російського артилериста.





Там помітили зроблені від руки записи — розмальовані кольором та приклеєні на картонку. Знайшли всередині й записи про тактику оборони мотопіхотних батальйонів США та Федеральної Республіки Німеччини.

З ким вони приїхали воювати? Вони ж вивчали тактику німців, а не українців, — розповідає військовий на відео.

Бійця, який досліджував вміст планшетки, здивувала й надзвичайна примітивність документів окупанта.

Радянська підготовка, радянська амуніція. Деякі речі орків, лишають після побаченого більше запитань ніж відповідей, — підписали відео на Фейсбук-сторінці угруповання «Кривий Ріг».

Источник: Ракурс


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