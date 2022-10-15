Рашисти зіткнулися з нестачею обмундирування, фото: Belsat

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У рашистів залишається проблемним питання матеріального забезпечення призваних за мобілізацією військових.

Зокрема, в місто Пологи Запорізької області прибув російський підрозділ, особовий склад якого був частково одягнений у цивільний одяг. Про це сьогодні, 15 жовтня, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що рашисти також продовжують шукати способи поповнення підрозділів, що зазнали втрат в боях на території України.

Так, за наявною інформацією, командири всіх рівнів військово-морського флоту російської федерації розпочали агітаційну роботу з особовим складом строкової служби щодо перспектив переходу на контрактну службу, — зазначається в повідомленні. — Військовослужбовцям пропонуються високі виплати, покращений соціальний пакет та гарантія служби поза лінією зіткнення.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, мобілізовані в рф оснащені гірше за війська, які вже розгорнуті в Україні.