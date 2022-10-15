Мобілізовані в рф оснащені гірше за війська, які вже в Україні — розвідка Британії

https://racurs.ua/ua/n175787-mobilizovani-v-rf-osnascheni-girshe-za-viyska-yaki-vje-v-ukrayini-rozvidka-brytaniyi.html

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Розвідка Великої Британії повідомляє, що мобілізовані росіяни змушені самостійно купувати бронежилети, а спорядження резервістів залишається мізерним. Сучасний бронежилет 6Б45 в країні-агресорці можна придбати за 640 дол. (у квітні ціна була 190 дол.).

Водночас військово-політичне керівництво рф стверджує, що спорядження було закуплено оборонним відомством. Корупція та погана логістика залишаються причинами слабкості військ рф, вважає Міноборони Британії.

Впродовж останніх двох тижнів в Україну були перекинуті контингенти мобілізованих російських резервістів. Їхній середній рівень особистого спорядження майже напевно нижчий, ніж і без того погане забезпечення раніше розгорнутих військ, — вказує британська розвідка.

За даними Міноборони Британії, у 2020 році влада рф заявила, що для загальної видачі бойовим підрозділам рф у рамках програми індивідуального спорядження «Ратник» було поставлено 300 тис. комплектів бронежилетів.