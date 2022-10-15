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Мобилизированные в рф оснащены хуже войск, которые уже в Украине — разведка Британии

Мобилизированные в рф оснащены хуже войск, которые уже в Украине — разведка Британии

15 окт 2022, 10:20
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Розвідка Великої Британії повідомляє, що мобілізовані росіяни змушені самостійно купувати бронежилети, а спорядження резервістів залишається мізерним. Сучасний бронежилет 6Б45 в країні-агресорці можна придбати за 640 дол. (у квітні ціна була 190 дол.).





Водночас військово-політичне керівництво рф стверджує, що спорядження було закуплено оборонним відомством. Корупція та погана логістика залишаються причинами слабкості військ рф, вважає Міноборони Британії.

Впродовж останніх двох тижнів в Україну були перекинуті контингенти мобілізованих російських резервістів. Їхній середній рівень особистого спорядження майже напевно нижчий, ніж і без того погане забезпечення раніше розгорнутих військ, — вказує британська розвідка.

За даними Міноборони Британії, у 2020 році влада рф заявила, що для загальної видачі бойовим підрозділам рф у рамках програми індивідуального спорядження «Ратник» було поставлено 300 тис. комплектів бронежилетів.

Повсюдна корупція та погана логістика залишаються одними з основних причин невдач рф у війні проти України, — вважають аналітики британської розвідки.

Источник: Ракурс


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