Сотрудница ФСБ и «вагнеровец» дают показания во Франции против рф - СМИ

https://racurs.ua/n175786-sotrudnica-fsb-i-vagnerovec-daut-pokazaniya-vo-francii-protiv-rf-smi.html

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Співробітниця ФСБ і член приватної армії воєнного злочинця рф володимира путіна — так званої ПВК «Вагнера» попросили політичний притулок у Франції і дають свідчення для розслідування воєнних злочинів росії, зокрема в Україні. Водночас ЗМІ готують матеріал за свідченнями одного з них. Про це пише The Insider з посиланням на очільника проекту Gulagu.net та правозахисника Володимира Осєчкіна.

Одна людина має відношення до роботи штабу і команди пригожина («повара путіна», який відповідає за ПВК «Вагнера» — ред.), друга — співробітниця ФСБ. Обидва опинилися в одному літаку і обидва надіслали, згідно з правилами, свої посадкові талони. Тому, побачивши майже ідентичні посадкові з однаковими відмітками, ми вирішили, що двоє різних людей відправили нам один квиток, потім придивилися і з’ясували, що один сидить у 28-му ряду, другий — у 29-му.

Обидва синхронно пішли просити політичний притулок і міжнародний захист, це виглядало дуже дивно — кожен із них вирішив, що другий тут по його душу. У французької поліції та служби безпеки аеропорту теж виникли підозри, ситуація нестандартна, — вказав Осєчкін.

Зі слів правозахисника, зараз обидва дають свідчення про воєнні злочини, а один із великих зарубіжних медіа робить матеріал за свідченнями одного з них.

Можу сказати, що вони (свідчення — ред.) стосуються того, як було створено ПВК «Вагнера» при міноборони рф, при ГРУ, як держава створила систему фінансування і постачання у ПВК і як ці секретні підрозділи брали участь у диверсійній роботі на сході України, безпосередньо в Луганській області, — стверджує він.

У співробітниці ФСБ є, за його словами, «досить серйозний інсайд», пов’язаний із документообігом. Зокрема, буде оприлюднено інформацію про вторгнення в Україну і «процеси, що відбуваються останнім часом по лінії департаменту контррозвідки і міноборони рф».

Він додав, що, ймовірно, співробітниця ФСБ і «вагнерівець» отримали політичний притулок, оскільки їхньому життю загрожувала небезпека. За останні місяці кілька співробітників російських спецслужб змогли покинути рф і попросити притулку. Вони теж дають свідчення.