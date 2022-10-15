Почему пути остановил мобилизацию в россии, пояснили в ISW

https://racurs.ua/n175784-pochemu-puti-ostanovil-mobilizaciu-v-rossii-poyasnili-v-isw.html

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Нещодавно володимир путін заявив, що мобілізаційні заходи завершаться «приблизно через два тижні», але майже відразу після цього в росії стартує осінній призов на строкову службу. Тому потреба у продовженні «часткової мобілізації» відпаде сама по собі, вважають аналітики «Інституту вивчення війни» (ISW).

В ISW припускають, що оголошення про закінчення «часткової мобілізації» в рф було зроблене для переходу до звичайного осіннього призову і створення умови кращої підготовки для осінніх призовників.

путін оголосив, що з 220 тис. осіб, які були мобілізовані після його наказу від 21 вересня, 35 тис. вже перебувають у російських військових частинах, а 16 тис. — у частинах, які «виконують бойові завдання».

Мобілізовані в рф нібито проходять 5−10 днів «первинної підготовки», 5−15 днів навчання з бойовими частинами, а потім їх перекидають у війська, які беруть участь в бойових діях.

За даними ISW, багато майбутніх інструкторів і офіцерів, ймовірно, були поранені або вбиті в Україні ще до початку мобілізації. Російські навчальні полігони також, ймовірно, неукомплектовані.