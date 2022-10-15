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Ракурс
Рашисти незаконно утримують тисячі людей, фото: Depo.ua

4 тис. людей рашисти утримують на блокпосту в Запорізькій області

15 жов 2022, 20:10
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Окупанти на Запоріжжі продовжують утримувати в заручниках українців, які намагаються виїхати з тимчасово окупованих територій.





Наразі близько 4 тис. людей стоять на ворожому блокпосту у Василівці в черзі на виїзд на підконтрольну Україні територію. В день рашисти випускають 20−30 мешканців. Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 15 жовтня, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

За 2.5 тижні окупанти пропустили на підконтрольну Україні територію всього 200 авто, — зазначає Федоров.

За його словами, люди на блокпосту у відчаї.

Днями і ночами в машинах, на холоді, без нормальної їжі, з дітьми, старенькими батьками просто втомились чекати і розвертаються до окупованого дому, — наголошує Федоров. — В надії, що скоро все ж таки вдасться залишити ненависний «рускій мір».

Джерело: Ракурс


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