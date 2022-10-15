4 тыс. человек рашисты удерживают на блокпосту в Запорожской области

4 тыс. человек рашисты удерживают на блокпосту в Запорожской областиhttps://racurs.ua/n175807-4-tys-chelovek-rashisty-uderjivaut-na-blokpostu-v-zaporojskoy-oblasti.htmlРакурс
Окупанти на Запоріжжі продовжують утримувати в заручниках українців, які намагаються виїхати з тимчасово окупованих територій.
Наразі близько 4 тис. людей стоять на ворожому блокпосту у Василівці в черзі на виїзд на підконтрольну Україні територію. В день рашисти випускають 20−30 мешканців. Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 15 жовтня, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
За 2.5 тижні окупанти пропустили на підконтрольну Україні територію всього 200 авто, — зазначає Федоров.
За його словами, люди на блокпосту у відчаї.
Днями і ночами в машинах, на холоді, без нормальної їжі, з дітьми, старенькими батьками просто втомились чекати і розвертаються до окупованого дому, — наголошує Федоров. — В надії, що скоро все ж таки вдасться залишити ненависний «рускій мір».