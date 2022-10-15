Російські окупанти продовжують вивозити українських дітей до рф, фото: Дмитро Орлов

https://racurs.ua/ua/n175806-rashysty-vyvozyat-ditey-z-energodara-do-rf-mer.html

Ракурс

Російські загарбники та колаборанти Енергодара відправляють дітей «на відпочинок» до Краснодарського краю рф.

Про це сьогодні, 15 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов.

Орлов наголошує, що це відбувається на тлі значного загострення ситуації на фронті, зокрема на Херсонському напрямку.

І можна тільки здогадуватися, що відбувається в свідомості тих батьків, які під час повномасштабної війни готові розлучатися зі своїми дітьми, та власноруч відсилають їх не просто в невідомість, а до країни-терориста, — зазначає Орлов.

Мер Енергодара наголошує, що за таких умов немає впевненості, що ці діти повернуться додому.



Адже будь-якої миті лінія фронту на Херсонському, а слідом і на Запорізькому напрямках може бути перерізана. І це неодмінно станеться. А інтенсивні бої просто заблокують всі шляхи назад, — наголошує Орлов. — І, довіряючи життя своїх дітей терористам, треба хоч трохи замислюватися про можливі наслідки.

Нагадаємо, у вересні радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв, що рашисти літаком до Москви вивезли 135 дітей з окупованої Донеччини. За його інформацією, вивезеним до рф дітям відразу видають російське громадянство та планують розселення по російських сім’ях.