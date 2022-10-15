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Ракурс
Ілон Маск - росія намагається вбити Starlink

Ілон Маск — росія намагається вбити Starlink

15 жов 2022, 11:25
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Ілон Маск, американський винахідник та засновник компанії SpaceX, сьогодні повідомив, що росія намагається знищити роботу системи супутникового інтернету Starlink, яка активно використовується військовослужбовцями Збройних сил України.





Starlink — єдина система зв’язку, яка все ще працює на фронті — всі інші мертві. росія активно намагається вбити Starlink. Для захисту SpaceX направила величезні ресурси. Попри це, Starlink все одно може загинути, — написав Маск у Twitter.

Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запевнив, що термінали Starlink працювали, працюють і працюватимуть на фронті.

Нагадаємо, CNN оприлюднило документи, згідно з якими компанія Ілона Маска звернулася до Пентагону з проханням фінансувати роботу комплексів супутникового зв’язку Starlink в Україні. Київ запевняє, що Україна знайде рішення, аби служби супутникового зв’язку Starlink продовжили роботу на фронті.

Джерело: Ракурс


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