Ілон Маск - росія намагається вбити Starlink

https://racurs.ua/ua/n175790-ilon-mask-rosiya-namagaietsya-vbyty-starlink.html

Ракурс

Ілон Маск, американський винахідник та засновник компанії SpaceX, сьогодні повідомив, що росія намагається знищити роботу системи супутникового інтернету Starlink, яка активно використовується військовослужбовцями Збройних сил України.

Starlink — єдина система зв’язку, яка все ще працює на фронті — всі інші мертві. росія активно намагається вбити Starlink. Для захисту SpaceX направила величезні ресурси. Попри це, Starlink все одно може загинути, — написав Маск у Twitter.

Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запевнив, що термінали Starlink працювали, працюють і працюватимуть на фронті.

Нагадаємо, CNN оприлюднило документи, згідно з якими компанія Ілона Маска звернулася до Пентагону з проханням фінансувати роботу комплексів супутникового зв’язку Starlink в Україні. Київ запевняє, що Україна знайде рішення, аби служби супутникового зв’язку Starlink продовжили роботу на фронті.