Ілон Маск, фото: James Duncan Davidson

https://racurs.ua/ua/n215925-mask-gotovyy-dozvolyty-ukrayini-vykorystovuvaty-starlink-dlya-udariv-po-terytoriyi-rf-zmi.html

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Американський мільярдер Ілон Маск готовий дозволити Україні використовувати безпілотники з системою супутникового зв’язку Starlink для завдання ударів по цілях у РФ.

Про це пише видання Financial Times з посиланням на інформовані джерела, повідомляє Meduza.

За словами джерел FT, Макс нібито заявив про це під час розмови з колишнім міністром оборони України Михайлом Федоровим. Коли саме відбулася ця розмова, джерела видання не уточнюють.

За їхніми словами, Маск сказав Федорову, що не заперечував би проти такого використання системи супутникового зв’язку, проте зазначив, що це політичне рішення, яке має ухвалити Білий дім.

Зазначається, що FT пише про цю розмову у статті про поїздку Федорова до США, яка присвячена пошуку інвесторів для створення фонду оборонних технологій. Сам Федоров відмовився коментувати свої розмови з Маском. Він не уточнив, чи збирається знову зустрічатися із мільярдером під час цієї поїздки.

У липні про те, що Федоров та Маск обговорювали можливість використовувати Starlink для ударів по території Росії, повідомляло видання The Atlantic. За даними цього видання, Маск також відповів, що це буде можливо, якщо президент США Дональд Трамп дасть відповідну вказівку.

Втім, у більш пізній публікації The Atlantic говорилося, що Маск все ще не дозволяє Україні використовувати Starlink для ударів по РФ й сперечається з Федоровим про ризик подальшої ескалації війни та «продовжує говорити, що час укладати угоду».

Джерело: Meduza