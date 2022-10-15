Удар рф по енергооб’єкту Київщини - можливі аварійні відключення

https://racurs.ua/ua/n175789-udar-rf-po-energoobiektu-kyyivschyny-mojlyvi-avariyni-vidkluchennya.html

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Ракетна атака росії по Київській області вранці 15 жовтня сильно пошкодила об'єкт енергетичної інфраструктури. Про це сьогодні повідомила компанія «Укренерго» на власній Facebook-сторінці.

Сьогодні ворог здійснив черговий варварський напад на критичну інфраструктуру. В результаті об'єкт енергетичної інфраструктури на Київщині зазнав тяжких руйнувань. Спеціалісти НЕК «Укренерго» вже працюють, щоб відновити надійність енергоживлення Київа та центрального регіону, — йдеться у повідомленні.

«Укренерго» попереджає про можливі застосування графіків аварійних відключень й рекомендує українцям стежити за повідомленнями обленерго (операторів систем розподілу).

Споживачів просять ощадливо споживати електроенергію, особливо з 17.00 до 23.00 години.

Будь ласка, не використовуйте енергоємні електроприлади, вимкніть зайве освітлення, перенесіть прання на нічні години. Такі заходи дають нашим спеціалістам можливості якомога швидше стабілізувати ситуацію і провести необхідні відновлювальні роботи, — вказали у компанії.

Нагадаємо, очільник Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що вранці 15 жовтня російські окупаційні війська влучили ракетою по одній з громад Київської області.