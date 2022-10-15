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Ракурс
Удар рф по енергооб’єкту Київщини - можливі аварійні відключення

Удар рф по енергооб'єкту Київщини — можливі аварійні відключення

15 жов 2022, 11:00
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Ракетна атака росії по Київській області вранці 15 жовтня сильно пошкодила об'єкт енергетичної інфраструктури. Про це сьогодні повідомила компанія «Укренерго» на власній Facebook-сторінці.





Сьогодні ворог здійснив черговий варварський напад на критичну інфраструктуру. В результаті об'єкт енергетичної інфраструктури на Київщині зазнав тяжких руйнувань. Спеціалісти НЕК «Укренерго» вже працюють, щоб відновити надійність енергоживлення Київа та центрального регіону, — йдеться у повідомленні.

«Укренерго» попереджає про можливі застосування графіків аварійних відключень й рекомендує українцям стежити за повідомленнями обленерго (операторів систем розподілу).

Споживачів просять ощадливо споживати електроенергію, особливо з 17.00 до 23.00 години.

Будь ласка, не використовуйте енергоємні електроприлади, вимкніть зайве освітлення, перенесіть прання на нічні години. Такі заходи дають нашим спеціалістам можливості якомога швидше стабілізувати ситуацію і провести необхідні відновлювальні роботи, — вказали у компанії.

Нагадаємо, очільник Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що вранці 15 жовтня російські окупаційні війська влучили ракетою по одній з громад Київської області.

Джерело: Ракурс


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