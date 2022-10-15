Воїни ЗСУ взяли в полон росіян, які воювали в Сирії

https://racurs.ua/ua/n175788-voyiny-zsu-vzyaly-v-polon-rosiyan-yaki-vouvaly-v-syriyi-video.html

Ракурс

Військовослужбовців армії рф, які проходили службу в Сирії, вдалося взяти в полон українським військовим. Про це розповів командир батальйону 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України з позивним Ірис. Відео розмови із захисником України оприлюднив 15 жовтня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Фейсбук.

Відстань між позиціями у нас 100−200 метрів. Між самими позиціями є ярок — «мертва зона». Вони зі своїх позицій сповзли в ярок і заскочили в наші траншеї. Скільки точно там противника загинуло, я вам не скажу. Знаю, що семеро осіб нам вдалося взяти в полон. Вони казали, що вони нічого не знають, що їх прийшли і «взяли вчителі», що вони мобілізовані. Як вони завжди говорять. А виявилося, що один з них є майором, ще один прапорщик, три чи чотири сержанти, решта солдати. Потім з’ясувалося, що вони «проходили службу», вірніше здійснювали свої терористичні акти у Сирії, — розповів Ірис.

Також воїн розповів про атаку російських танків, яким вдалося прорвати оборону і відповідь ЗСУ.