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Воины ВСУ взяли в плен россиян, воевавших в Сирии
Воины ВСУ взяли в плен россиян, воевавших в Сирии (ВИДЕО)https://racurs.ua/n175788-voiny-vsu-vzyali-v-plen-rossiyan-voevavshih-v-sirii-video.htmlРакурс
Військовослужбовців армії рф, які проходили службу в Сирії, вдалося взяти в полон українським військовим. Про це розповів командир батальйону 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України з позивним Ірис. Відео розмови із захисником України оприлюднив 15 жовтня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Фейсбук.
Відстань між позиціями у нас 100−200 метрів. Між самими позиціями є ярок — «мертва зона». Вони зі своїх позицій сповзли в ярок і заскочили в наші траншеї. Скільки точно там противника загинуло, я вам не скажу. Знаю, що семеро осіб нам вдалося взяти в полон. Вони казали, що вони нічого не знають, що їх прийшли і «взяли вчителі», що вони мобілізовані. Як вони завжди говорять. А виявилося, що один з них є майором, ще один прапорщик, три чи чотири сержанти, решта солдати. Потім з’ясувалося, що вони «проходили службу», вірніше здійснювали свої терористичні акти у Сирії, — розповів Ірис.
Також воїн розповів про атаку російських танків, яким вдалося прорвати оборону і відповідь ЗСУ.
Був серйозний вогневий контакт під прикриттям ворожої артилерії чотири дні поспіль. Наш передній край прорвали танки противника і зайшли на КСП роти. Останні слова командира роти: «Противник увірвався на КСП». Він викликав вогонь по КСП роти. Через півтори години ми проводили контратаку за допомогою двох танків і двох механізованих відділень. Атака була успішною: два танки ворога і БМП було знищено. Тоді було ліквідовано до 40 осіб противника. Ворог поніс більші втрати. Але, як показує ця війна, втрати для них не важливі, — розповідає Ірис.
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