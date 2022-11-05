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Ракурс
Наслідки обстрілу Нікополя, фото: Валентин Резніченко

Рашисти за ніч випустили по Нікополю 40 снарядів (ФОТО)

5 лис 2022, 10:38
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Рашисти в ніч на сьогодні, 5 листопада обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.





Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Зазначається, що росіяни вогнем з «градів» та важкої артилерії стріляли з тимчасово окупованого Енергодару по трьох громадах:

  • Червоногригорівській;
  • Марганецькій;
  • Нікопольській.

За словами Резніченка, найбільше цієї ночі постраждав Нікополь — на нічне місто ворог скерував майже 40 снарядів.

Зайнялися дві пожежі. Вогнеборці полум’я уже утихомирили. Понівечені з півтора десятки багатоповерхових та приватних будинків, господарчі споруди та газопровід. Російські снаряди поцілили і по місцевому ліцею, промисловому та транспортному підприємствах. Пошкоджені виробничі потужності та майно, — зазначає очільник ОВА.

На щастя, минулося без загиблих та поранених.

Крім того, цієї ночі українські військові збили російський дрон-камікадзе у Синельниківському районі.

В інших районах ніч минула без російських атак.

Наслідки обстрілу Нікополя, фото: Валентин Резніченко

Джерело: Ракурс


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