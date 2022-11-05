Рашисты за ночь выпустили по Никополю 40 снарядов (ФОТО)https://racurs.ua/n176494-rashisty-za-noch-vypustili-po-nikopolu-40-snaryadov-foto.htmlРакурс
Рашисти в ніч на сьогодні, 5 листопада обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Зазначається, що росіяни вогнем з «градів» та важкої артилерії стріляли з тимчасово окупованого Енергодару по трьох громадах:
- Червоногригорівській;
- Марганецькій;
- Нікопольській.
За словами Резніченка, найбільше цієї ночі постраждав Нікополь — на нічне місто ворог скерував майже 40 снарядів.
Зайнялися дві пожежі. Вогнеборці полум’я уже утихомирили. Понівечені з півтора десятки багатоповерхових та приватних будинків, господарчі споруди та газопровід. Російські снаряди поцілили і по місцевому ліцею, промисловому та транспортному підприємствах. Пошкоджені виробничі потужності та майно, — зазначає очільник ОВА.
На щастя, минулося без загиблих та поранених.
Крім того, цієї ночі українські військові збили російський дрон-камікадзе у Синельниківському районі.
В інших районах ніч минула без російських атак.