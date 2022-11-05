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ВСУ уничтожили уже десятки тысяч оккупантов, фото: Генштаб ВСУ

Более 75 тыс. рашистов уже ликвидировали защитники Украины (ИНФОГРАФИКА)

5 ноя 2022, 09:57
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну вже втратили близько 75 тис. 440 осіб.





За минулу добу цей показник зріс на 600 осіб. Про це сьогодні, 5 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 2 тис. 758 танків;
  • 5 тис. 601 бойову броньовану машину;
  • 1 тис. 776 одиниць артилерійських систем;
  • 391 одиницю РСЗВ;
  • 202 одиниці засобів ППО;
  • 277 літаків;
  • 260 гелікоптерів;
  • 1 тис. 462 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 399 крилатих ракет;
  • 16 кораблів/катерів;
  • 4 тис. 184 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 155 одиниць спеціальної техніки.

Зазначається, що за минулу добу найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках.

Источник: Ракурс


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