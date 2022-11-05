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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну вже втратили близько 75 тис. 440 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 600 осіб. Про це сьогодні, 5 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 2 тис. 758 танків;
- 5 тис. 601 бойову броньовану машину;
- 1 тис. 776 одиниць артилерійських систем;
- 391 одиницю РСЗВ;
- 202 одиниці засобів ППО;
- 277 літаків;
- 260 гелікоптерів;
- 1 тис. 462 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 399 крилатих ракет;
- 16 кораблів/катерів;
- 4 тис. 184 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 155 одиниць спеціальної техніки.
Зазначається, що за минулу добу найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках.
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