ВСУ уничтожили уже десятки тысяч оккупантов, фото: Генштаб ВСУ

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну вже втратили близько 75 тис. 440 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 600 осіб. Про це сьогодні, 5 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

2 тис. 758 танків;

5 тис. 601 бойову броньовану машину;

1 тис. 776 одиниць артилерійських систем;

391 одиницю РСЗВ;

202 одиниці засобів ППО;

277 літаків;

260 гелікоптерів;

1 тис. 462 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

399 крилатих ракет;

16 кораблів/катерів;

4 тис. 184 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;

155 одиниць спеціальної техніки.

Зазначається, що за минулу добу найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках.