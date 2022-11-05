В Украине продолжаются отключения электроэнергии

https://racurs.ua/n176492-svet-budut-otkluchat-v-kieve-i-semi-oblastyah-ukrenergo.html

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В Україні сьогодні, 5 листопада, продовжаться віялові відключення електроенергії.

Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Зазначається, що з 6.00 Диспетчерський центр «Укренерго» надав операторам обленерго обсяги для обмеження електропостачання у форматі графіку погодинних відключень (ГПВ) для споживачів у таких регіонах:

Києві;

Київській області;

Чернігівській області;

Черкаській області;

Житомирській області;

Сумській області;

Харківській області;

Полтавській області.

ГПВ передбачають, що певні групи споживачів будуть обмежувати щодня, але за певним розкладом, складеним операторами розподільчих мереж для кожної області, — нагадують в «Укренерго». — Графіки відключення саме в цьому форматі вже мали бути розроблені та оприлюднені обленерго заздалегідь.

У компанії наголошують, що обмеження споживання електроенергії запроваджуються, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після завданих російськими загарбниками ушкоджень електромережі.