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Украинцев призывают экономить электроэнергию

Рейтинг энергоприборов — что нужно выключить для экономии электричества, рассказали в Кабмине (ИНФОГРАФИКА)

28 окт 2022, 16:56
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Українців закликають економити електроенергію у періоди з 6.00 до 9.00 та з 17.00 до 23.00. У Міненергетики опублікували рейтинг електроприладів, які створюють найбільше навантаження на електромережу.





До цього переліку увійшов типовий набір приладів, якими може користуватись сім’я з чотирьох осіб, що мешкає у двокімнатній квартирі загальною площею близько 50−55 кв. м у панельному будинку 1990-х років побудови.

У наших розрахунках ми виходили з того, що помешкання обладнане відносно сучасними енергозберігаючими електроприладами, світлодіодним освітленням, — зазначають у Міненергетики.

Також у відомстві озвучили поради для українців, які допоможуть знизити навантаження на енергосистему, котра потерпає від масованих атак російських ракет і дронів по цивільній інфраструктурі:

  • обмежте у пікові ранкові та вечірні години використання електроприладів з «червоної групи» (пральна машина, праска, фен, електроплита, електрочайник, бойлер, обігрівач або кондиціонер);
  • не використовуйте одночасно більше одного електроприладу з «червоної групи»;
  • користуйтеся приладами з «жовтої» та «червоної» груп по черзі, щоб вони не створювали надмірного навантаження на мережу;
  • «зелена група» — найменш енергоємна, ці електроприлади безпечні для системи і вмикати їх можна протягом дня.

Источник: Ракурс


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