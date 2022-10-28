Рейтинг енергоприладів — що слід вимкнути для економії електрики, розповіли у Кабміні (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n176239-reytyng-energopryladiv-scho-slid-vymknuty-dlya-ekonomiyi-elektryky-rozpovily-u-kabmini.htmlРакурс
Українців закликають економити електроенергію у періоди з 6.00 до 9.00 та з 17.00 до 23.00. У Міненергетики опублікували рейтинг електроприладів, які створюють найбільше навантаження на електромережу.
До цього переліку увійшов типовий набір приладів, якими може користуватись сім’я з чотирьох осіб, що мешкає у двокімнатній квартирі загальною площею близько 50−55 кв. м у панельному будинку 1990-х років побудови.
У наших розрахунках ми виходили з того, що помешкання обладнане відносно сучасними енергозберігаючими електроприладами, світлодіодним освітленням, — зазначають у Міненергетики.
Також у відомстві озвучили поради для українців, які допоможуть знизити навантаження на енергосистему, котра потерпає від масованих атак російських ракет і дронів по цивільній інфраструктурі:
- обмежте у пікові ранкові та вечірні години використання електроприладів з «червоної групи» (пральна машина, праска, фен, електроплита, електрочайник, бойлер, обігрівач або кондиціонер);
- не використовуйте одночасно більше одного електроприладу з «червоної групи»;
- користуйтеся приладами з «жовтої» та «червоної» груп по черзі, щоб вони не створювали надмірного навантаження на мережу;
- «зелена група» — найменш енергоємна, ці електроприлади безпечні для системи і вмикати їх можна протягом дня.