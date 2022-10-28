Максим Микитась, фото: «Укрінформ»

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Ракурс

НАБУ нещодавно викрило колишнього народного депутата Максима Микитася на спробі підкупити за 22 млн євро мера Дніпра Бориса Філатова. Метою підкупу було отримання угоди на будівництво метро поза конкурсом за гроші ЄБРР.

20 жовтня відбулося судове засідання щодо обрання запобіжного заходу Микитасю, в ході якого відкрилася низка деталей про його зв’язки з посадовцями та вплив на народних депутатів. Про це у своїй колонці на сайті «Української правди» повідомив юрист Центру протидії корупції Вадим Валько.

За версією САП, Микитась вийшов на Філатова і нібито запропонував йому співпрацю — Філатов допомагає компаніям Микитася отримати прямий контракт на добудову метро, а натомість отримує під свій контроль управляючу компанію, якій до 2027 року перераховують по 10% із кожного траншу по контракту з Європейським банком реконструкції та розвитку.

Оскільки загальна сума угоди становила 220 млн євро, то за п’ять років розмір хабара мав сягнути рекордні в історії українських антикорупційних органів 22 млн євро.

Для реалізації схеми мерія Дніпра та Микитась нібито мали створити спільне підприємство, до якого б входили декілька компаній з різними функціями: «Тунельбуд» — управляюча компанія, «Метрострой», «Екобудтрейд», «Укргідропроєкт» виконують підрядні роботи, «Ілляшев та Партнери» забезпечує юридичну підтримку, адже має досвід роботи з ЄБРР, — зазначає Валько.

Філатов в такому випадку мав:

включити в переговорну групу щодо контракту людей Микитася;

призначити одного із них своїм радником;

підписати лист-рекомендацію на адресу ЄБРР щодо підконтрольної Микитасю групи компаній.

Вперше Микитась подзвонив Філатову 19 серпня по Whatsapp і запропонував зустрітися. Заяву в НАБУ Філатов напише лише 5 вересня, за два тижні після першої розмови з Микитасем.

12 вересня Микитась, під час ще однієї розмови з Філатовим через месенджер, розповів, що у нього є відповідь з Лондона (там розташовується центральний офіс ЄБРР) про можливість заміни генпідрядника у добудові метро, але ініціатором процесу має виступити міська рада.

На особисту зустріч із Філатовим, котра відбулася 4 жовтня у ЖК «Амстердам» Микитась, зокрема, привіз три папки з документами, котрі йому нібито підготували юристи з компанії «Ілляшев та Партнери». Саме цю фірму екснардеп пропонував залучити для юридичної підтримки під час спілкування з ЄБРР.

Микитась тоді зазначив, що ця компанія у нього «багато процесів обслуговує".

Також під час розмови Микитась згадав віце-прем'єра Ольгу Стефанішину, яка раніше працювала радником у «Ілляшев та Партнери».

Нібито саме через Стефанішину до процесу планували залучити Кабмін, який, за задумом Микитася, мав своїм розпорядженням рекомендувати до виконання робіт певні компанії, зокрема, «Метробуд».

Також про Стефанішину згадували ще одного разу — коли Микитась надсилав Філатову проект листа і таке повідомлення: «Доброго дня такий лист попросила Стефанишина від Держукрбуду».

Микитась також хизувався своїм впливом на народних депутатів.

Припустимо, у мене є добрі стосунки там із київськими, я кілька депутатів встиг провести у 19-му році, я ще був на коні. Припустимо, голова київської «Слуги народу» Леся Забуранна. Народна, ну по Києву яка. Вона голова «Слуги народу» у місті Києві, Дарницею пройшла. Ми дуже багато волонтеримо разом, — заявляв він у розмовах із Філатовим.

Також Микитась розповідав про свої зв’язки у київському офісі ЄБРР:

15 років не проходять даремно роботи з Євробанком. […] Я назву ім’я, воно між нами залишиться, Валера Кулішенка. Я з ним 15 років знайомий, постійно там пліч-о-пліч, постійно працювали. Я до нього під’їхав і виявилося, на моє щастя, що весь київський офіс переїхав до Варшави, а саме група «Чорнобильська» (ймовірно, йдеться про проект, який стосувався зони відчуження — ред.) залишився тут (в Україні — ред.) на «господарстві».

Під час розмов згадували й заступника керівника Офісу президента Олега Татарова, який свого часу був головним юристом у компанії Микитася «Укрбуд».

Ну от, Олег Татаров, так. У 14-му році ми тут близько дружили. Ну як, зараз менше, звісно. Ну менше зустрічаємось, практично не зустрічаємося. Проте багато він допоміг за цим. То він допоміг. Я не приховую цього, — заявляв Микитась.

Зазначається, що прокурор припускав, що з контексту розмови йшлося про допомогу Татарова із поверненням Микитасю активів компанії «Укрбуд», що відбулося у вересні цього року.

Остання зустріч Філатова з Микитасем відбулася 18 жовтня у готелі Radisson. На ній Микитась нібито повторив свою пропозицію і приніс проект договору.

За версією прокуратури, це був проект неофіційної джентельменської угоди між Микитасем і Філатовим, за якою Микитась зобов’язувався передати Філатову контроль над компанією «Тунельбуд», а Філатов в замін мав забезпечити участь людей Микитася у переговорах із ЄБРР і сприяння в отриманні фінансування, — зазначає Валько.

Саме після цієї зустрічі НАБУ затримало Микитася.

Джерело: «Українська правда»