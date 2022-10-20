ВАКС обрав запобіжний захід екс-депутату Максиму Микитасю. Фото: censor.net

https://racurs.ua/ua/n175976-antykorupciynyy-sud-zaareshtuvav-eks-nardepa-mykytasya.html

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Вищий антикорупційний суд обрав 20 жовтня обрав запобіжний захід колишньому народному депутату Максиму Микитасю.

Екс-парламентаря, який намагався підкупити мера Дніпра Бориса Філатова за 22 млн євро, заарештували до 16 грудня. Однак суд також передбачив заставу у розмірі 260 млн грн. Відповідне рішення ухвалив слідчий суддя Віталій Дубас, передає «Укрінформ».

Суд постановив: застосувати до підозрюваного Микитася Максима Вікторовича запобіжний захід тримання під вартою на строк 60 діб до 16 грудня 2022 року включно. Визначити підозрюваному запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 100 тис. неоподаткованих мінімумів для громадян, що становить 260 млн грн, — оголосив суддя.

У разі внесення застави Микитась буде зобов’язаний не виїздити з Київської області без дозволу слідчого. Також він повинен здати паспорти для виїзду за кордон, не спілкуватися зі свідками у справі і носити електронний засіб контролю.

Нагадаємо, 18 жовтня правоохоронці зафіксували один із найбільших хабарів в Україні — колишній депутат Максим Микитась запропонував міському голові Дніпра Борису Філатову неправомірну вигоду за укладення з підконтрольними йому компаніями контракту з будівництва метрополітену в Дніпрі поза конкурсом.

Мера він намагався підкупити за 22 млн євро. Гроші він обіцяв надавати частинами впродовж дії проєкту — до 2027 року. Підкупити чиновника він намагався за 10% від вартості будівництва метро, що складає 220 млн євро.

Джерело: «Укрінформ»