Метро в Дніпрі - екс-нардепа Микитася затримали на спробі хабаря Філатову

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Правоохоронці затримали екс-депутата Максима Микитася на рекордному хабарі. Бізнесмен намагався підкупити мера Дніпра за 22 млн євро.

Це один із найбільших хабарів, зафіксованих правоохоронцями в Україні.

Ці гроші Микитась запропонував меру Борису Філатову за укладення контракту з будівництва метрополітену в Дніпрі поза конкурсом. Вартість проекту — 220 млн євро. Тобто, відступні меру мала нібито скласти 10%.

У повідомленні НАБУ правоохоронці не називають прізвища й імені затриманого, однак деталі справи вказують на те, що йдеться саме про колишнього народного депутата і колишнього топменеджера компанії «Укрбуд» Микитася.

Як зазначають у НАБУ і САП наразі він затриманий, і вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу. Розслідування антикорупційні органи почали за заявою Філатова.

Історія Микитася

У травні 2020 року Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Фігурантом справи щодо квартир для НГУ є експрезидент «Укрбуду», колишній народний депутат з групи «Воля народу» Максим Микитась.

Ще в жовтні 2019 року йому повідомили про підозру. Колишній депутат у змові з екс-командувачем Нацгвардії «зекономив» на квартирах для військових понад 81 млн грн.

Апеляційна палата розглянула скаргу прокурорів САП через занадто м’який запобіжний захід для Микитася. При встановленій шкоді ексдепутату раніше призначали заставу в розмірі 5,5 млн грн. Відтак ВАКС взяв екснардепа під варту, а суму застави визначив у розмірі 80 млн грн.

Перед тим Микитась певний час провів у СІЗО, але вийшов з-за ґрат, коли вніс заставу. У справі проходив й заступника голови офісу президента Олега Татаров, але йому вдалося уникнути покарання й залишитися на посаді.

На початку грудня 2020 року НАБУ заявило, що Микитась добровільно відшкодував до державного бюджету 50 млн грн від загальної суми збитків у 81,64 млн грн. Надалі він ще раз побував під арештом.